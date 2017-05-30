خمس معلومات قد لا تعرفها عن مدرب برشلونة الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن برشلونة الإسباني عن تولي المدرب الإسباني، إيرنيستو فالفيردي، مهمة تدريب الفريق الأول، وذلك في مؤتمر صحفي عقده النادي الإثنين، ليبدأ الفريق الكتالوني حقبة جديدة تحت قيادة هذا المدرب، نقدم لكم أبرز خمس معلومات عن المدرب الجديد لـ "البلاوغورانا".

كان لاعبا سابقا في برشلونة

لعب فالفيردي تحت قيادة المدرب الهولندي يوهان كرويف بين عامي 1988 و1990، وتوج مع النادي الكتالوني بلقبي كأس الاتحاد الأوروبي، الدوري الأوروبي حاليا، وكأس ملك إسبانيا.

لعب المهاجم الإسباني السابق 29 مباراة وسجل عشرة أهداف مغ برشلونة، قبل أن ينتقل إلى أتلتيك بلباو ويتألق في صفوفه إذ خاض 170 مباراة مع الفريق الباسكي وسجل 44 هدفا.

برشلونة ليس أول ناد كتالوني له

كان فالفيردي مدربا لنادي إسبانيول الإسباني، والذي ينتمي لإقليم كتالونيا، وهو يعتبر الغريم التقليدي في الإقليم لبرشلونة، وعلاقة الفريقين لطالما كانت سيئة عبر التاريخ.

وصل المدرب الإسباني مع ناديه الكتالوني حينها إلى نهائي كاس الاتحاد الأوروبي لكنه لم يتوج باللقب، إذ خسر بركلات الترجيح أمام نادي إشبيلية الإسباني.

برشلونة هو خامس فريق إسباني يدربه

درب فالفيردي أندية إسبانيول وأتلتيك بلباو وفياريال وفالنسيا، وجميعهم أندية إسبانية، ولم ينجح هذا المدرب بتحقيق لقب الدوري الإسباني مع أحد هذه الفرق، فهل يحققه مع برشلونة؟

فاز بالدوري اليوناني لثلاثة مواسم

حقق فالفيردي لقب الدوري اليوناني لموسمين مع نادي أولمبياكوس العريق في اليونان، إذ حقق مع الفريق لقب الدوري والكأس في موسم 2008/2009، وعاد ليفوز معه بلقب الدوري فقط في موسمي 2010/2011و 2011/2012.

فاز بلقب السوبر الإسباني على حساب برشلونة

حقق فالفيردي لقب كأس السوبر الإسباني، حين واجه برشلونة في نسخة عام 2015، إذ استطاع هزيمة الفريق الكتالوني برباعية نظيفة، في مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضية ملعب أتلتيك بلباو قبل أن يتعادل الفريقان إيابا بهدف لمثله