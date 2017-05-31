الهلال يهزم استقلال خوزستان الإيراني في الدوحة ولخويا يودع أبطال آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هزم الهلال السعودي نظيره استقلال خوزستان الإيراني بهدفين مقابل هدف وحيد، ليعبر إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا متفوقا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-2، في وقت خسر فيه لخويا القطري أمام ضيفه بيروزي الإيراني بهدف نظيف، ليودع البطولة من دور الـ16.

فعلى أرضية ملعب ثاني بن جاسم، في العاصمة القطرية، الدوحة، تقدم الفريق الإيراني أولا عبر اللاعب السنغالي ألويس نونغ، عند الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

لم تمض سوى خمس دقائق على هدف الإيرانيين، حتى تعادل الهلال عبر النجم السوري عمر خريبين، قبل أن يطلق النجم سالم الدوسري رصاصة الرحمة على الفريق الإيراني بتسجيله الهدف الثاني للزعيم عند الدقيقة 82،

وبهذا الفوز، وصل الفريق الأزرق إلى الدور ربع النهائي للبطولة الآسيوية عن غرب القارة، ويلحق بمواطنه الأهلي، والعين الإماراتي وبيروزي الإيراني.

من جانبه، تفوق بيروزي الإيراني على لخويا القطري بهدف نظيف، ليفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بهذا الهدف، ويصل إلى ربع النهائي.

وبهاتين النتيجتين، اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور المقبل من غرب آسيا، بغذ وصول الأهلي والهلال السعوديين والزعيم الإماراتي، العين، وبيروزي الإيراني.