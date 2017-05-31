تعرف على أبرز المواجهات التي جمعت زيدان وبوفون
تعرف على المواجهات السابقة بين زيدان وبوفون
رياضة
آخر تحديث منذ42 دقيقة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي ريال مدريد بنظيره يوفنتوس في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في العاصمة الويلزية، كارديف، وستجمع هذه المباراة بين نجم الحراسة الإيطالي ، جيانلويجي بوفون، ومدرب الريال والنجم السابق للفريقين، زين الدين زيدان، نستعرض لكم أبرز المواجهات السابقة التي جمعت بوفون بزيدان.
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