دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي ريال مدريد بنظيره يوفنتوس في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في العاصمة الويلزية، كارديف، وستجمع هذه المباراة بين نجم الحراسة الإيطالي ، جيانلويجي بوفون، ومدرب الريال والنجم السابق للفريقين، زين الدين زيدان، نستعرض لكم أبرز المواجهات السابقة التي جمعت بوفون بزيدان.