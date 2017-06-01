إبراهيموفيتش مبشرا جمهوره بعودته: الأسود لا تشفى من الإصابة مثل البشر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر النجم السويدي لمانشستر يونايتد، زلاتان إبراهيموفيتش، في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام"، وهو يتدرب بالكرة، وأرفق الفيديو بعبارة أكد فيها أن الأسود لا تشفى من الإصابة مثل باقي البشر، في إشارة إلى سرعة عودته من الإصابة، ليزف خبرا سارا لعشاق اليونايتد ويعلن عودته القريبة إلى الملاعب بعد الإصابة القوية التي تعرض لها قبل أكثر من شهر.

وظهر اللاعب السويدي وهو يتدرب بالكرة وكتب بجانب الفيديو "اللمسة لن تختفي أبدا، فالأسود لا تعود من الإصابة كما يعود باقي البشر".

وزف إبراهيموفيتش خبرا سعيدا لعشاق فريقه، إذ أشار إلى انه سيعود قريبا للملاعب، وهو الأمر الذي يتمناه جميع مشجعي مانشستر يونايتد.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 35 عاما، كان قد تعرض لإصابة قوية جدا في مباراة اليونايتد أمام أندرلخت البلجيكي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي والتي توج الفريق الإنجليزي بلقبها لاحقا، لكه خاض عملية جراحية ناجحة في قدمه وبدأ في الشفاء من الإصابة.