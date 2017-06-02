بالأرقام.. من الأفضل خلال الموسم الحالي نجوم ريال مدريد أم محاربو يوفنتوس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي ريال مدريد بنظيره يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الويلزية، كارديف، إذ يطمح الفريق الملكي لتحقيق اللقب الـ12 في تاريخه في حين يسعى اليوفي للفوز باللقب الأوروبي الثالث في تاريخه، نقارن بين نجوم الفريقين قبل الموقعة المنتظرة.

بوفون ونافاس

لعب أسطورة الحراسة الإيطالي جيانلويجي بوفون 990 دقيقة خلال الموسم الحالي في دوري الأبطال، وقام بـ21 تصد واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف في 12 مباراة لعبها اليوفي خلال الموسم الحالي.

بالمقابل، لعب الحارس الكوستاريكي لريال مدريد، كيلور نافاس، 1020 دقيقة، قام خلالها بـ34 تصد قاد فريقه للمباراة النهائية، وتلقت شباكه 16 هدفا في 12 مباراة لعبها.

ألفيش وكارفخال

خاض الظهير الإسباني الأيمن المتألق، داني كارفخال، عشر مباريات مع الريال في دوري الأبطال خلال الموسم الحالي، ونجح باستعادة الكرة في 74 مناسبة ومنع الكرة من دخول الشباك في ثلاث مرات، وقام بسبع تدخلات ناجحة ولم يسجل أي هدف خلال 885 دقيقة لعبها.

من جانبه، لعب النجم البرازيلي داني ألفيش، 911 دقيقة مع اليوفي في دوري الأبطال، وسجل ثلاثة أهداف كما استعاد 67 كرة وقام بـ11 تدخل ناجح و12 إبعاد للكرة.

راموس وكيليني

لعب النجم الإسباني سيرجيو راموس 911 دقيقة مع الريال، قام خلالها باستعادة 95 كرة وقام بستة تدخلات ناجحة وأبعد الكرة في 35 مناسبة ومنع الكرة من دخول شباكه في ست مناسبات وسجل هدفا وحيدا، وتحصل على ثلاثة إنذارات.

أما المدافع الإيطالي المخضرم جورجيو كيليني، فلعب 633 دقيقة مع يوفنتوس، واستعاد 50 كرة وقام بعشرة تدخلات ناجحة، وأنقذ 31 كرة، كما قام بعملية منع للكرة من الوصول إلى مرماه في ثماني مناسبات.

فاران وبونوتشي

لعب المدافع الفرنسي رافائيل فاران 810 دقائق مع الريال، استعاد خلالها 69 كرة وقام بتدخلين ناجحين، وأبعد الكرة عن مناطقه في 26 مناسبة، ومنع الكرة من الوصول إلى حارس مرماه سبع مرات.

أما المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي، فخاض 878 دقيقة، سجل خلالها هدفا وحيدا، واستعاد الكرة في 57 مناسبة، كما قام بثماني تدخلات ناجحة وأبعد الكرة في 31 مناسبة ومنع الكرة من الوصول إلى بوفون في أربع مناسبات.

مارسيلو وساندرو

لعب النجم البرازيلي، مارسيلو دا سيلفا، 911 دقيقة مع الريال، استعاد 50 كرة وقام بـ15 تدخل ناجح وقطع الكرة من أمام المرمى في مناسبتين وأبعدها عن مناطق فريقه 13 مرة.

بالمقابل، خاض البرازيلي الآخر، أليكس ساندرو، 764 دقيقة مع يوفنتوس، استعاد 48 كرة خلالها، وقام بـ17 تدخل ناجح و 11 إبعاد للكرة عن مناطقه، وقام بمنع الكرة مرة واحدة من الوصول إلى حارسه.

كاسيميرو وخضيرة

لعب النجم البرازيلي لريال مدريد، كاسيميرو، 737 دقيقة مع فريقه، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع هدفين وقام بتمرير 474 كرة بنسبة نجاح وصلت إلى 88 في المائة، كما قام بـ22 تدخل ناجح واستعاد 76 كرة، وقطع 89.4 كيلومترا.

من جانبه، خاض اللاعب الألماني سامي خضيرة، 805 دقائق مع اليوفي، لم يسجل أو يصنع أي هدف، واستعاد 28 كرة وقام بتدخلين ناجحين كما قام بتمرير 447 كرة بنسبة نجاح وصلت إلى 86 في المائة وقطع 99.9 كيلومترا.

بيانيتش ومودريتش

خاض لاعب الوسط البوسني، ميراليم بيانيتش، 837 دقيقة مع اليوفي، سجل خلالها هدفا وحيدا، وصنع ثلاثة أهداف، ومرر 563 تمريرة بنسبة نجاح وصلت إلى 84 في المائة، واستعاد 40 كرة كما قام بـ13 تدخل ناجح، وقطع مسافة 106.8 كيلومترا.

لعب النجم الكرواتي لوكا مودريتش، 893 دقيقة، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف، واستعاد 43 كرة كما قام بعشر تدخلات ناجحة ومرر 699 كرة بنسبة نجاح وصلت إلى 90 في المائة، وقطع مسافة وصلت إلى 99.2 كيلومترا.

ديبالا وكروس

لعب النجم الأرجنتيني الشاب باولو ديبالا 719 دقيقة، وسجل أربعة أهداف ومرر 370 تمريرة بنسبة نجاح وصلت إلى 88 في المائة، وقاد 20 محاولة هجومية لفريقه وسجل جميع أهدافه بالقدم اليسرى

بالمقابل، لعب النجم الألماني توني كروس، 938 دقيقة مع الريال، وسجل هدفا وحيد، وقام بصناعة هدفين، كما مرر 810 تمريرات بنسبة نجاح وصلت إلى 93 في المائة واستعاد 59 كرة وقام بثلاثة تدخلات ناجحة.

إيسكو وكوادرادو

لعب النجم الإسباني فرانسيسكو إيسكو، 304 دقائق مع الريال، وسجل هدفا وحيدا، ومرر 220 تمريرة بنسبة نجاح وصلت إلى 91 في المائة واستعاد الكرة في سبع مناسبات وقام بأربع تدخلات ناجحة.

بالمقابل، لعب الكولومبي خوان كوادرادو، 568 دقيقة، وسجل هدفا وحيدا، وقاد 14 هجمة ليوفنتوس ومرر 263 تمريرة بنسبة نجاح وصلت إلى 89 في المائة،.

بنزيما وماندزوكيتش

لعب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما 877 دقيقة، وسجل خمسة أهداف كما قاد 35 محاولة لفريقه في البطولة، ومرر 354 تمريرة بنسبة نجاح وصلت إلى 85 في المائة، كما قام بصناعة هدفين، وسجل بنزيما ثلاثة أهداف بالرأس وهدفين بالقدم اليمنى.

بالمقابل، لعب المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، 824 دقيقة وسجل هدفين، هدفا بالقدم اليمنى وآخر بالقدم اليسرى، كما قام بتمرير 263 تمريرة بنسبة نجاح وصلت إلى 72 في المائة، وقاد 19 هجمة لفريقه.

رونالدو وهيغواين

خاض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 1110 دقيقة مع ريال مدريد، سجل خلالها عشرة أهداف، وصنع ستة أهداف إذ سجل هدفين بالرأس وسبعة أهداف بالقدم اليمنى وهدف بالقدم اليسرى، وقاد 66 محاولاة للفريقه ومرر 392 تمريرة بنسبة نجاح وصلت إلى 87 في المائة.

من جانبه، لعب المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين 949 دقيقة، وسجل خمسة أهداف ثلاثة أهداف بالقدم وهدفين بالقدم اليسرى، وقاد 38 هجمة لفريقه ومرر 231 كرة بنسبة تمير وصلت إلى 82 في المائة.