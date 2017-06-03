لحظة بلحظة.. تابعوا تغطيتنا المباشرة لنهائي الأبطال بين ريال مدريد ويوفنتوس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ملعب الألفية، "ميلينيوم" في العاصمة الويلزية، كارديف، النهائي الحلم لدوري أبطال أوروبا 2017/2016، بين ريال مدريد ويوفنتوس، في مباراة يسعى من خلالها اليوفي لتحقيق لقبه الأوروبي الثالث في حين يطمح الريال للفوز بلقبه رقم 12 عبر تاريخ دوري الأبطال.

الدقيقة 37: رأسية من كيليني تذهب بعيدة عن مرمى ريال مدريد

الدقيقة 32: رونالدو يضيع رأسية سهلة أمام مرةى بوفون

الدقيقة 31: إذنار لقائد ريال مدريد سيرجيو راموس

الدقيقة 26: هدف خلفي مذهل ليوفنتوس عبر ماندزوكيتش

رونالدو تجاوز ميسي وسجل ثالث أهدافه في نهائي دوري أبطال أوروبا

الدقيقة 19: الهدف الأول لريال مدريد عبر كريستيانو رونالدو

الدقيقة 18: ملاسنة معتادة بين راموس وماندزوكيتش

الدقيقة 11: إنذار للاعب يوفنتوس باولو ديبالا

الدقيقة 6: تسديدة نارية من يوفنتوس عبر بيانيتش ينقذها نافاس بأعجوبة

الدقيقة 3: تسديدة صاروخية من يوفنتوس عبر ماندزوكيتش ينقذها نافاس

الدقيقة 2: أول رأسية ليوفنتوس عبر هيغواين

بداية اللقاء

دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب

تشكيلة ريال مدريد

نافاس – مارسيلو – فاران – راموس – كارفخال – مودريتش- كروس - كاسيميرو – رونالدو – بنزيما – إيسكو

تشكيلة يوفنتوس

بوفون – كيليني – بونوتشي- بازالي – ساندرو – خضيرة - بيانيتش – ألفيش- ديبالا – هيغواين- ماندوزكيتش