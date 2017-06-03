شاهد.. زيدان يستعرض مهاراته قبل نهائي كارديف أمام يوفنتوس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استعرض النجم الفرنسي زين الدين زيدان مهاراته في تدريبات ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا، والذي سيجمع الفريق الملكي بيوفنتوس في النهائي الذي سيقام على أرضية ملعب "ميلينيوم" في العاصمة الويلزية، كارديف.

وظهر "زيزو" في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لدوري الأبطال وهو يداعب الكرة بمهارته المعتادة، ليثبت أنه لازال يحتفظ بقدرته العالية على التحكم بها.

سيخوض زيدان النهائي الثاني على التوالي له كمدرب للفريق الملكي، إذ نجح في تحقيق اللقب رقم 11 مع الريال، بعد أن فاز في المباراة النهائية على جاره أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.

وكان أسطورة كرة القدم الفرنسية من أصل جزائري، قد لعب ليوفنتوس بين عامي 1996 و2001، قبل أن ينتقل إلى ملوك العاصمة الإسبانية، مدريد، ويبقى في صفوف الفريق حتى اعتزاله عام 2006.

يذكر أن زيزو كان قد حقق اللقب الأوروبي الأغلى على مستوى أندية القارة العجوز، مرة وحيدة، حين كان لاعبا للريال في موسم 2001/2002.