لاعبو ريال مدريد يرفعون 12 لقبا لدوري أبطال أوروبا عبر التاريخ
لاعبو الريال يرفعون 12 لقبا لدوري الأبطال
رياضة
آخر تحديث الأحد, 04 يونيو/حزيران 2017; 05:29 (GMT +0400).
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق ريال مدريد لقبه الـ12 في دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس في المباراة النهائية التي أقيمت على أرضية ملعب "ميلينيوم" في العاصمة الويلزية، كارديف، نستعرض لكم صور لاعبي الريال وهم يحملون لقب دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، والذي كان يسمى قبل عام 1993 بكأس أبطال أوروبا.
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