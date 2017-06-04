ريال مدريد يكتسح يوفنتوس ويحقق لقبه الـ12 والثاني على التوالي في دوري الأبطال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق ريال مدريد لقبه الـ12 في دوري أبطال أوروبا ولقبه الثاني على التوالي، ليصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز في النسخة الجديدة من البطولة، وذلك بعد أن اكتسح نظيره يوفنتوس الإيطالي برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة النهائية التي أقيمت على أرضية ملعب "ميلينيوم" في العاصمة الويلزية، كارديف.

بدأ يوفنتوس الشوط الأول مهاجما وكاد أن يسجل هدفا مبكرا، لكن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، أنقذ فرص اليوفي الخطرة، ليسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهدف الأول للريال عند الدقيقة 20.

ولم تمض سوى سبع دقائق على هدف رونالدو، حتى سجل اليوفي هدف التعادل بطريقة مذهلة عبر المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، انهار دفاع الفريق الإيطالي وحارسه جيانلويجي بوفون، لتهتز شباكه بالهدف الثاني عبر اللاعب البرازيلي كاسيميرو عند الدقيقة 61، قبل أن يضيف رونالدو الهدف الثالث للريال بعدها بأربع دقائق، ليصبح أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل أربعة أهداف في المباراة النهائية.

وفي الوقت الإضافي للمباراة، أطلق اللاعب الإسباني الشاب ماركو أسينسيو، رصاصة الرحمة على فريق السيدة العجوز، الذي أظهر عجزه في الشوط الثاني، بالهدف الرابع، لتنتهي المباراة برباعية مدريدية مقابل هدف وحيد ليوفنتوس.

يذكر أن ريال مدريد هو أول فريق يحقق لقب دوري الأبطال في موسمين متتاليين، بالنسخة الجديدة للبطولة، إذ كان آخر فريق حقق هذا الإنجاز هو ميلان الإيطالي في موسمي 1988/1989 و 1989/1990.