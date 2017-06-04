رونالدو يحلق رأسه احتفالا بلقب دوري أبطال أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" بعد أن قام بحلق رأسه احتفالا بالتتويج باللقب الـ12 لفريقه، ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا بعد أن سجل هدفين وقاد فريقه لاكتساح يوفنتوس برباعية مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية للبطولة.

وحلق رونالدو رأسه اقتداء بالحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، الذي قام بحلق رأسه بعد أن توج الفريق الملكي بلقب الدوري الإسباني رقم 33 في تاريخه.

وكان النجم البرتغالي قد سجل هدفين في المباراة النهائية، وأصبح الهداف التاريخي للمباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا بنسخة البطولة الجديدة، برصيد أربعة أهداف.

واحتفل الريال بلقبه رقم 12 في البطولة الاوروبية الأكبر على مستوى أندية القارة العجوز، بعد أن فاز على نظيره يوفنتوس الإيطالي برباعية تاريخية.