ما هي الأرقام التي حققها رونالدو وزيدان في ليلة التتويج باللقب الـ12؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق ريال مدريد لقبه الـ12 في دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس في المباراة النهائية التي أقيمت على أرضية ملعب "ميلينيوم" في العاصمة الويلزية، كارديف، وفاز بلقبه الثاني على التوالي ليصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز في النسخة الجديدة من البطولة، لكن مكاسب الريال لم تتوقف عند هذا الحد بل حقق النجم كريستيانو رونالدو والمدرب زين الدين زيدان أرقاما قياسية في المباراة، فما هي؟

رونالدو هداف النهائيات

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين في نهائي كارديف، وقاد فريقه لاكتساح اليوفي برباعية مقابل هدف وحيد، ليصبح الهداف التاريخي للمباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا بعد أن سجل أربعة أهداف في النهائيات.

وكان أول هدف سجله رونالدو في المباريات النهائية في مرمى تشيلسي الإنجليزي في نهائي نسخة 2008، حين كان لاعبا في مانشستر يونايتد، وسجل الهدف الثاني في نهائي لشبونة عام 2014 أمام أتلتيكو مدريد، قبل أن يسجل هدفين في مرمى يوفنتوس.

رونالدو يسجل 10 هداف أو أكثر في ست نسخ

أصبج رونالدو أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل عشرة أهداف أو أكثر في ستة مواسم متتالية، إذ سجل في نسخة عام 2011/2012 عشرة أهداف، قبل أن يسجل 12 هدفا في الموسم التالي، و17 هدفا في موسم 2013/2014، و عشرة أهداف في النسخة التالية، و16 هدفا في الموسم التالي، و12 هدفا خلال الموسم الحالي.

رونالدو يعادل رقم ميسي بعدد التتويجات

عاد النجم البرتغالي عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ أصبح كل منهما يمتلك أربع بطولات في دوري الأبطال.

وفاز رونالدو بلقب نسخة موسم 2007/2008 و 2013/2014 و 2015/2016 و2016/2017، ليصبح أيضا قريبا من حصد لقب الكرة الذهبية الخامسة ليعادل عدد كرات ميسي.

زيدان أول مدرب يحقق اللقب لموسمين متتاليين

أصبح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، أول مدرب يحقق اللقب الأوروبي لموسمين متتاليين بالنسحة الجديدة للمسابقة، إذ كان آخر مدرب حقق هذا الإنجاز هو الإيطالي أريغو ساكي مع الميلان في موسمي 1989/1990.

زيدان ثاني مدرب يفوز باللقب في أول موسمين

أصبج "زيزو" ثاني مدرب في التاريخ يحقق اللقب مرتين في أول موسمين له مع فريقه، بعد المدرب الألماني ديتمار كرامر، الذي حقق هذا الإنجاز مع بايرن ميونخ في موسمي 1974/1975 و !975/1976.