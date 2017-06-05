بعد قطع العلاقات مع قطر.. الأهلي السعودي يفسخ عقد الرعاية مع الخطوط القطرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قررت إدارة النادي الأهلي السعودي فسخ عقد الرعاية مع شركة الخطوط القطرية، وذلك بعد إعلان السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
وقال "الأهلي" عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح الاثنين: "يعلن النادي الأهلي السعودي عن فسخ عقد الرعاية المبرم بين النادي الأهلي وشركة الخطوط القطرية، وذلك اتباعا لتوجهات حكومتنا الرشيدة."
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وكانت إدارة النادي الأهلي قد جددت في مايو / أيار الماضي عقد رعايتها مع الخطوط الجوية القطرية لثلاث سنوات قادمة، بعد أن بدأت الرعاية في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2014.
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