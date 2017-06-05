وفاة اللاعب الشيخ تيوتي في التدريبات.. والأندية الإنجليزية الكبرى تنعيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توفي نجم خط وسط نادي نيوكاسل السابق، الإيفواري الشيخ تيوتي، خلال تدريبات فريقه، بيجينغ إنتربرايس الصيني، وذلك بعد سنوات من تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ترك فيها له بصمة جعلت أكبر الأندية الإنجليزية تنعيه وتعبر عن حزنها الشديد لوفاته.

وأعلن نادي يوكاسل عبر موقعه الرسمي عن وفاة تيوتي، الذي يبدو أنه توفي خلال تدريبات فريقه، وفقا للتقارير الصحافية التي أصدرتها الصحف البريطانية.

وكان تيوتي أحد أهم لاعبي الفريق الإنجليزي خلال المواسم التي كان يقدم فيها نيوكاسل مستويات مميزة في البريميرليغ، إذ لعب لسبعة مواسم في صفوف "ماكبايز" وانتقل قبل بداية الموسم الحالي للفريق الصيني.

من جانبها، نعت أندية عدة اللاعب الإيفواري، فقد كتب أرسنال عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر "أفكار الجميع في أرسنال تبقى مع محبي الشيخ تيوتي".

أما مانشستر سيتي فقال "نحن مصعوقين بالوفاة المفاجئة والحزينة للشيخ تيوتي، ونود أن نعبر عن تعازينا الحارة لعائلته وأصدقائه"، في وقت كتب فيه مانشستر يونايتد "الجميع في النادي يعبرون عن صدمتهم من تلقي خبر وفاة الشيخ تيوتي، تبقى أفكارنا مع عائلته وأصدقائه"، حسب تعبيره.

وكان ليفربول قد عبر أيضا عن تعازيه لعائلة وأصدقاء اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 30 عاما، وتوجه توتنهام هوتسبرز بالتعازي أيضا بوفاة تيوتي.

The thoughts of everyone at Arsenal are with the loved ones of Cheick Tiote



May he rest in peace pic.twitter.com/zEo5FF5lcE — Arsenal FC (@Arsenal) June 5, 2017

We are saddened to hear of the sudden, tragic passing of Cheick Tioté and would like to express our condolences to his friends and family. — Manchester City (@ManCity) June 5, 2017

Everyone at the club is saddened to learn of the tragic death of Cheick Tiote. Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/OLcZtBscBu — Manchester United (@ManUtd) June 5, 2017