حكاية القارات.. الأرجنتين بطلة "كأس الملك فهد" في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تنطلق بطولة كأس القارات 2017 في 17 يونيو/حزيران الجاري، في روسيا، وذلك قبل عام من بداية كأس العالم 2018 في نفس البلد، نستعرض لكم حكاية القارات منذ بداية هذه البطولة وحتى النسخة الحالية، ونبدأ من نسخة "كأس الملك فهد بن عبد العزيز" التي أقيمت في السعودية عام 1992.

ففي ذلك العام استضافت السعودية النسخة الأولى من كاس القارات والتي كانت تسمى بكأس الملك فهد، وجمعت بين بطل كأس آسيا وبطل أمريكا الشمالية (الكونكاكاف) بالإضافة إلى بطلي أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

توجت السعودية بلقب كأس آسيا عام 1988، حين أقيمت البطولة في قطر وبعد فوزها بركلات الترجيح على كوريا الجنوبية، إثر التعادل السلبي بين الفريقين.

أما منتخب الأرجنتين، فكان قد توج بلقب "كوبا أمريكا" بنسخة عام 1991، في حين كانت ساحل العاج بطلة لكأس أمم أفريقيا عام 1992، في وقت كانت فيه أمريكا بطلة لقارة أمريكا الشمالية.

الدور الأول

لعبت السعودية المباراة الأولى في تاريخ كأس القارات أمام المنتخب الأمريكي، ونجح الأخضر السعودي في اكتساح نظيره الأمريكي بثلاثية نظيفة.

أما المباراة الثانية، فجمعت بين المنتخب الأرجنتيني ونظيره الإيفواري، وفاز فيها أبناء الأرجنتين برباعية نظيفة، ليعبروا للمباراة النهائية ويواجهوا السعودية.

المباراة النهائية

التقى المنتخبان الأرجنتني والسعودي على أرضية ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية، الرياض، في 20 أكتوبر/تشرين أول، وسط حضور جماهيري وصل إلى 75 ألف مشجع.

تقدم المنتخب الأرجنتيني أولا عبر اللاعب ليوناردو رودريغيز، عند الدقيقة 18، قبل أن يضيف النجم كلاوديو كانيجيا، الهدف الثاني لراقصي التانغو عند الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب السابق ومدرب أتلتيكو مدريد الحالي، دييغو سيميوني، الهدف الثالث للأرجنتين عند الدقيقة 64، قبل أن يقلص النجم سعيد العويران النتيجة للسعودية، بعدها بدقيقة واحدة، لتفوز الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ويحقق اللقب الأول للبطولة.

في الوقت الذي فاز فيه المنتخب الأمريكي على نظيره الإيفواري بخماسية مقابل هدفين في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، والذي حققه المنتخب الأمريكي.

إحصائيات للبطولة

لعبت أربع مباريات في تلك النسخة، وتم تسجيل 18 هدفا، وكان هداف البطولة هو لاعب المنتخب الأمريكي بروس موراي بالتساوي مع النجم الأرجنتيني غابرييل باتيستوتا ومواطنه ألييرتو كوستا، برصيد هدفين لكل منهم.