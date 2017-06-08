السعودية تخسر أمام أستراليا وتصعب المهمة على نفسها في تصفيات المونديال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خسر المنتخب السعودي أمام مضيفه الأسترالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "أديلايد أوفال" في مدينة أديلايد الأسترالية، ضمن الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا عن القارة الآسيوية.

وتقدم المنتخب الأسترالي أولا عند الدقيقة السابعة عبر اللاعب تومي يوريتش، قبل أن يتعادل الأخضر عبر اللاعب سالم الدوسري عند الدقيقة 23.

سجل الأستراليون هدف التقدم مجددا عند الدقيقة 36 عبر يوريتش نفسه، لكن السعوديون عادوا وتعادلوا عبر المهاجم محمد السهلاوي عند الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما بين الفريقين.

وفي الشوط الثني، لم يقدم المنتخب السعودي الاداء الذي قدمه في الشوط الأول، ليتلقى العقاب من المنتخب الأسترالي، الذي سجل هدف الفوز عبر اللاعب توج روجيتش، عند الدقيقة 64، لتنتهي المباراة بثلاثة اهداف أسترالية مقابل هدفين سعوديين.

زبهذه الخسارة، تعادل المنتخبان بعدد النقاط، إذ أصبح كل منهما يمتلك 16 نقطة، مع تفوق المتتخب السعودي بفارق الأهداف، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية للتصفيات، بنفس رصيد متصدر المجموعة، اليابان، الذي سيلعب أمام العراق، الثلاثاء.

يذكر أن هذه هي الهزيمة الثانية للأخضر السعودي في المرحلة النهائية للتصفيات، بعد أن خسر أمام اليابان في مرحلة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد في ملعب "سايتاما".