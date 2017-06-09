الفراج عن المسيليم: حارس خرابيط.. والآخر يرد: اذكر الله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد الإعلامي السعودي، وليد الفراج، حارس مرمى منتخب بلاده والنادي الأهلي، ياسر المسيليم، بعد نهاية المباراة التي خسرها الأخضر السعودي أمام مضيفه الأسترالي، الخميس، ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، قائلا إن الحارس السعودي "خرابيط" ليرد عليه الأخير قائلا "حسبي الله ونعم الوكيل"، وذلك عبر حسابيهما على موقع تويتر.

وكتب الفراج تغريدة جاء فيها "حارس خرابيط"، في إشارة إلى المسيليم، الذي حمله قسم من الجماهير السعودية مسؤولية الأهداف التي تلقاها المنتخب أمام أستراليا.

من جانبه، رد الحارس السعودي على تغريدة الفراج قائلا: "انت أذكر الله وحنا بخير حسبي الله ونعم الوكيل"، ليرد عليه إعلامي سعودي آخر قائلا: "انت بطل يا كابتن وفرصة التأهل مازالت في الملعب"، حسب تعبيره.

وكان المنتخب السعودي قد خسر أمام مضيفه الأسترالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2018، ليتعادل المنتخبان بنفس رصيد النقاط وتتفوق السعودي بفارق الأهداف قبل جولتين على نهاية التصفيات.