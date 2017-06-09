الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يتخلى عن إبراهيموفيتش المصاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فسخ مانشستر يونايتد عقد نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بشكل مفاجئ، الجمعة، بعد موسم واحد من قدومه إلى فريق الشياطين الحمر، وذلك وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي الممتاز على موقع "تويتر".

وكانت الصحف البريطانية قد تداولت أنباء فسخ عقد النجم السويدي لكن مانشستر يونايتد لم يؤكد الخبر أو ينفيه، وكذلك بالنسبة لإبراهيموفيتش.

جاء التأكيد، من جانب الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي الممتاز، التي نشرت أسماء اللاعبين اللذين فسخت أنديتهم عقودهم، وكان اللاعب الوحيد الذي فسخ اليونايتد عقده هو النجم السويدي.

وكان اللاعب البالغ من العمر 35 عاما قد تعرض لإصابة قوية في مباراة فريقه أمام نادي أندرلخت البلجيكي في الدوري الأوروبي، الأمر الذي سيجعله يغيب حتى مطلع عام 2018، وفقا لما نقلته الصحف البريطانية.

سجل أبراهيموفيتش 17 هدفا مع اليونايتد خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي، كما سجل هدف الفوز لفريقه بلقب كأس الرابطة الإنجليزي للمحترفين، بالإضافة إلى خمسة أهداف سجلها في بطولة الدوري الأوروبي.

يذكر أن "إبرا" كان قد ظهر في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام" قبل أسابيع قليلة، وهو يتدرب بالكرة وكتب إلى جانب الفيديو "الأسود لا تعود من الإصابة كما يعود باقي البشر"، حسب تعبيره.