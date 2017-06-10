المغرب يخسر أمام الكاميرون في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خسر المنتخب المغربي أمام مضيفه الكاميروني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية من تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والمقرر إقامتها في الكاميرون.

إذ على أرضية ملعب "أجمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية، ياوندي، تقدم أصحاب الأرض عند الدقيقة 29 عبر المهاجم فيسنتي بو بكار، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب المغربي العودة في اللقاء لكن مهاجمو "أسود الأطلس" لم ينجحوا في تسجيل هدف التعادل، لينتهي الشوط الثاني كما انتهى سابقه.

وبهذه الهزيمة بقي المنتخب المغربي بلا نقاط، في حين تصدرت الكاميرون فرق المجموعة الثانية، برصيد ثلاث نقاط، بالتساوي مع منتخب مالاوي الذي فاز على جزر القمر بهدف نظيف.

يذكر أن أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ12 بالإضافة إلى أفضل ثلاثة منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعاتها باستثناء مجموعة البلد المنظم، ما يعني أن على المنتخب المغربي أن يحتل صدارة المجموعة ليصل إلى العرس الأفريقي.