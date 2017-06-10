الإمارات تطالب بتغيير طاقم التحكيم القطري لمباراة تايلاند.. و "فيفا" يوافق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على طلب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بتغيير طاقم التحكيم القطري والذي كان من المقرر أن يدير مباراة المنتخب الإماراتي أمام نظيره التايلاندي ضمن تصفيات كأس العالم 2018 عن قارة آسيا، وفقا لما نشره الاتحاد الإماراتي عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

وقال الاتحاد في تغريدة: "رداً على خطاب الاتحاد الإماراتي: الاتحاد الدولي "فيفا" يوافق على تغيير الطاقم القطري ويعين طاقم سنغافوري وماليزي لمباراة الإمارات أمام تايلاند".

وكانت صحف إماراتية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الاتحاد الإماراتي أرسل خطاباً للاتحاد الدولي يطالبه فيه بتغيير طاقم الحكام القطري بقيادة الحكم فهد المري على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها علاقات الإمارات وقطر.

وسيلعب الأبيض الإماراتي أمام نظيره التايلاندي في ملعب "راجا مانغالا" في العاصمة التايلاندية، بانكوك، ضمن مباريات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2018.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الرابع في المجموعة الثانية ويحتاج لتحقيق الفوز على تايلاند للحفاظ على آماله بالمنافسة على أحد المركزين المؤهلين لمونديال روسيا.

يذكر أن الإمارات اتخذت قراراً مشتركاً مع عدد من الدول العربية بقيادة المملكة العربية السعودية بمقاطعة قطر على جميع الأصعدة ومن ضمنها الصعيد الرياضي.