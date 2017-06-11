حسام عاشور لـCNN: لم أتوقع استدعائي للمنتخب ومباراة تونس صعبة

أجرى الحوار: وليد الحسيني

القاهرة، مصر(CNN) -- لم يتوقع لاعب خط وسط فريق النادي الأهلي، حسام عاشور، اختياره لصفوف منتخب مصر قبل لقاء تونس في افتتاح مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2019، لكنه سعيد باختيار المدير الفني للمنتخب، الأرجنتيني هيكتور كوبر له في هذا التوقيت، بحسب ما قاله لـCNN .

وكان هذا نص الحوار:

هل توقعت اختيارك في منتخب مصر قبل لقاء تونس ؟

كان لدي أخبار عن اختياري لصفوف المنتخب في المعسكر الإعدادي للقاء تونس، ولم أكن أتوقع اختياري، فأنا تعودت على أن أؤدي المطلوب مني في الملعب مع الأهلي بصرف النظر عن أي شيء أخر، وأترك بقية الأمور جانبا.

هل تحدث معك أحد من الجهاز الفني للمنتخب قبل اختيارك؟

لم يتحدث معي أحد من أفراد الجهاز الفني للمنتخب قبل إعلان أسماء لاعبي الفراعنة، لكن كما قلت كنت أسمع عن اختياري لمعسكر لقاء تونس، ولم يتحدث معي كوبر شخصياً بعد انضمامي للمعسكر الذي بدأ عقب لقاء الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

هل هذه المرة هى المرة الأولى التي يتم فيها ضمك للمنتخب؟

اختياري الأخير هو الثاني لي مع منتخب مصر، فقد تم إختياري للمنتخب في وقت سابق مع كوبر لكني رحلت سريعاً.

هل كنت تغضب لعدم اختيارك لصفوف المنتخب المصري طوال هذه السنوات؟

أكيد كنت أغضب، لكن كان لدي إصرار كبير على الاجتهاد وبذل مزيد من الجهد للعب مع المنتخب، والحمد لله اختارني كوبر لمعسكر المنتخب في لقاء تونس في افتتاح مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا المقبلة.

هل كان لديك تفسير لغيابك عن صفوف الفراعنة؟

لم أجد تفسيراً لغيابي الدائم عن المنتخب، وكنت في نفس الوقت أركز أكثر في عملي من أجل الذهاب إلى المنتخب.

كيف ترى لقاء تونس المقبل؟

لا شك أن لقاء تونس صعب لأنه أمام منتخب قوي، كما أن مباريات منتخبات شمال أفريقيا مع بعضها دائماً ما تكون صعبة وحساسة ولا يتوقع أحد نتيجتها، ولاعبي المنتخب المصري في قمة تركيزهم، خاصة وأنه اللقاء الأول في التصفيات الأفريقية وتحقيق نتيجة إيجابية أمر مهم في البداية.

البعض يرى أنه لا يوجد لك بديل في الأهلي حتى الأن، فما رأيك ؟

الأهلي لديه لاعبين جيدين ، وهذا النادي لا يقف على لاعب بعينه، ولكن كل لاعب له أسلوبه وطريقته في اللعب، وهناك حسام غالي، وعمرو السولية، وأكرم توفيق وأحمد فتحي، يلعبون في مركزي بشكل جيد، وكلهم من كبار اللاعبين.

ما رأيك في هروب مهاجم الأهلي سليماني كوليبالي وتصريحاته ضد النادي؟

لم أشغل نفسي بأمر كوليبالي وكذلك المسؤولين في النادي، والأمر كله الآن بيد إدارة النادي، فلدينا ما هو أهم من هروب لاعب أو تصريحاته.

هل كان فوز الأهلي ببطولة الدوري هذا الموسم سهلا بدليل فارق النقاط الكبير مع منافسيه؟

لا توجد بطولة سهلة للأهلي، كل البطولات التي يخوضها الأهلي صعبة لأنه يلعب دائما على البطولة والجماهير تعودت على البطولات ولا ترضى بغير الصدارة، كل المباريات نلعبها تحت ضغط والفريق مطالب بأن يؤدي بنسبة 100%، والحمد لله لم نخسر أي مباراة، وكل فريق نواجهه كان يريد أن يحقق الفوز الأول على الأهلي ولم ينجح أحد حتى الأن في ذلك.

ما هي أصعب فترات الدوري على الأهلي؟

لا توجد فترات سهلة، بل لا توجد مباريات سهلة، كل المباريات صعبة ونلعبها تحت ضغوط عنيفة، لكن لاعبي الأهلي تعودوا على ذلك.