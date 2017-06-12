دبي، الإمارات العربية المتحدة 0CNN) – بلغ المنتخب الإيراني نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، بعد أن فاز على نظيره الأوزبكي بهدفين نظيفين، ليصبح ثاني منتخب يبلغ مونديال روسيا بعد المنتخب البرازيلي، وأول منتخب يصل إلى العرس الكروي العالمي من قارة آسيا.

ففي المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "أزادي" في العاصمة الإيرانية، طهران، تقدم الإيرانيون عبر اللاعب سردار أزمون، عند الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف النظيف.

وفي الشوط الثاني، سجل أصحاب الأرض الهدف الثاني عبر اللاعب مهدي طارمي عند الدقيقة 88، ليؤمنوا الفوز ويضمنوا العبور إلى كأس العالم.

يذكر أن المنتخب الإيراني هو ثالث المنتخبات التي ضمنت المشاركة في المونديال بعد البلد المضيف، روسيا، والمنتخب البرازيلي، الذي كان أول المتأهلين للعرس الكروي.