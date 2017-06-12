دبي، الإمارات العربية المتحدة 0CNN) – نشر النجم الجزائري، رياض محرز، صورته أمام الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وهو يؤدي مناسك العمرة، الأمر الذي نال إعجاب العديد من متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

ونشر محرز صورته على فيسبوك وكتب فوقها "مكة" وأضاف قلب حب، يعبر فيه عن حبه للمدينة المقدسة، وللكعبة المشرفة التي كانت تظهر خلفها بينما يطوف حولها معتمرون آخرون.

ولم يكن الموسم الماضي مثل سابقه بالنسبة للثعلب الجزائري، إذ لم ينجح فريقه، ليستر سيتي، في تحقيق مركز متقدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه وصل مع "الذئاب" إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

يذكر أن محرز هو ثاني النجوم المسلمين الذين أدوا مناسك العمرة خلال الفترة الماضية، بعد نجم وسط مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا.