دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجهت السلطات الإسبانية تهمة التهرب الضريبي بقيمة 16.4 مليون دولارا أمريكيا، للنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عبر إخفاء الأرباح التي حققها من الحقوق الخاصة بنشر صوره عن السلطات الإسبانية خارج البلاد، وفقا لما نشره المدعي العام الإسباني في بيان له.

وأكد البيان أن رونالدو تخلف عن دفع مبلغ 16.4 مليون دولارا من الضرائب المفروضة عليه، كما وجهت له أربعة تهم مالية ضد الخزينة العامة الإسبانية بين عامي 2011 و2014.

وفي تفاصيل القضية، ذكر المدعي العام في بيانه أن النجم البرتغالي قام بإخفاء الأرباح التي حققها من حقوق نشر صوره في حسابات بالخارج عام 2010 من أجل التهرب من دفع الضرائب عليها.

وأشار البيان إلى أن ما قام اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، كان خرقا "متعمدا" للقوانين المالية في إسبانيا، وهو الأمر الذي قد يعرض رونالدو لعقوبات قد تصل إلى السجن.

يذكر أن النجم الذي توج مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا ودوري الدرجة الأولى الإسباني مؤخرا، يستعد حاليا لخوض بطولة كأس القارات 2017 في روسيا.