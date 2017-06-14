دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفوق حارس مرمى الهلال السعودي، عبدالله المعيوف، على المصري عصام الحضري والعماني علي الحبسي والسوري إبراهيم عالمة، في استفتاء موقع CNN بالعربية لأفضل حارس عربي لموسم 2016/2017، وذلك بعد ان فاز بنسبة 63 بالمائة من ما يقارب الـ105 ألف صوت على موقع "تويتر".

واستمر التصويت ليومين، نجح فيهما الحارس السعودي في حصد النسبة الأعلى من أصوات المشاركين في الاستفتاء على تويتر، إذ حافظ على تفوقه منذ بداية التصويت وحتى نهايته.

أما المركز الثاني، فذهب لحارس نادي ريدينغ الإنجليزي، العماني علي الحبسي، الذي نال نسبة تصويت وصلت إلى 24 في المائة، محافظا بدوره على المركز الثاني على مدار الاستفتاء.

وحقق الحارس المصري الذي تألق في كأس أمم أفريقيا الأخيرة، عصام الحضري، المركز الثالث بنسبة تصويت وصلت إلى 9 في المائة مقابل 4 في المائة للحارس السوري المتميز مع منتخب بلاده، إبراهيم عالمة.