ريال مدريد يدافع عن كريستيانو رونالدو في قضية التهرب الضريبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دافع ريال مدريد عن نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، المتهم بقضية تهرب ضريبي، إذ عبر النادي الملكي في بيان رسمي له عن قناعته ببراءة لاعبه من التهم التي وجهتها السلطات الإسبانية له في وقت سابق، كما تمنى أن يثبت رونالدو عدم صحة الاتهامات الموجهة إليه في أقرب وقت ممكن.

ونشرالريال بيانا له جاء فيه "نمتلك ثقة كاملة بلاعب فريقنا، كريستيانو رونالدو، والذي نعتقد أنه تصرف وفق القوانين الموضوعة لإدارة شؤونه المالية".

وأضاف النادي الملكي في نفس البيان "أظهر رونالدو قدرة دائمة على دفع الضرائب المفروضة عليه، منذ قدومه إلى ريال مدريد في يوليو/تموز من عام 2009".

وتابع الريال بيانه قائلا "نحن مقتنعون بشدة بأن كريستيانو رونالدو سيثبت براءته من هذه التهم الموجهة إليه"، وتابع الفريق الملكي "نتمنى أن تأخذ العدالة مجراها في أسرع وقت ممكن لتظهر براءته قريبا"، حسب تعبيره.

يذكر أن السلطات الإسبانية كانت قد اتهمت اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، بإخفاء أرباحه من حقوق نشر صوره في حسابات بالخارج، وذلك للتهرب من دفع ضرائب وصلت قيمتها إلى ما يقارب الـ16 مليون دولار أمريكي.