من العويران إلى الحضري.. نجوم عرب تألقوا في كأس القارات عبر التاريخ
نجوم عرب تألقوا في كأس القارات عبر التاريخ
رياضة
آخر تحديث الجمعة, 16 يونيو/حزيران 2017; 05:32 (GMT +0400).
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شاركت عدة منتخبات عربية في كأس القارات عبر تاريخ المسابقة وكان أولها المنتخب السعودي الذي استضاف أول ثلاث نسخ وكان آخرها المنتخبين المصري والعراقي في كأس القارات عام 2009، نستعرض لكم صور أبرز اللاعبين العرب الذين لعبوا في كأس القارات.
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