دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شاركت عدة منتخبات عربية في كأس القارات عبر تاريخ المسابقة وكان أولها المنتخب السعودي الذي استضاف أول ثلاث نسخ وكان آخرها المنتخبين المصري والعراقي في كأس القارات عام 2009، نستعرض لكم صور أبرز اللاعبين العرب الذين لعبوا في كأس القارات.