تعرف على الملاعب التي ستحتضن مباريات بطولة كأس القارات 2017 في روسيا
تعرف على ملاعب كأس القارات 2017 في روسيا
رياضة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و31 دقيقة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تنطلق بطولة كأس القارات في نسختها العاشرة، السبت، في روسيا، وسقام مباريات البطولة على أربعة ملاعب، هي ملعب سان بطرسبرغ وملعب كازان وملعب سبارتاك في العاصمة، موسكو، وملعب فيشت في مدينة سوتشي.
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