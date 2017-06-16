دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تنطلق بطولة كأس القارات في نسختها العاشرة، السبت، في روسيا، وسقام مباريات البطولة على أربعة ملاعب، هي ملعب سان بطرسبرغ وملعب كازان وملعب سبارتاك في العاصمة، موسكو، وملعب فيشت في مدينة سوتشي.