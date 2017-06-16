دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استفاقت العاصمة الإسبانية، مدريد، صباح الجمعة، على أنباء صادمة، نشرتها إحدى الصحف الرياضية البرتغالية الشهيرة، والتي أفادت بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يريد الرحيل عن ريال مدريد، لتقوم الصحف المدريدية بقيادة صحيفة "ماركا" المقربة من النادي الملكي بنشر عدة تقارير عن القضية، أعادت إلى الأذهان في أحدها غضب رونالدو ورغبته في الرحيل عن النادي عام 2012. كما نشرت تقريراً آخراً لرأي أحد الصحافيين بعنوان "ريال مدريد فوق الجميع وذلك يشمل رونالدو"، فما هي الأسباب التي قد تدفع رونالدو للرحيل؟

التهرب الضريبي

بعد أن مر النجم البرتغالي بفترة قد تكون الأفضل له منذ قدومه إلى الريال عام 2009، حدثت الصدمة، بعد أن قامت السلطات الإسبانية باتهامه بقضية تهرب ضريبي وإخفاء أموال بالخارج وهي التهمة التي قد تصل عقوبتها إلى السجن في إسبانيا.

دافع الريال عن لاعبه في بيان رسمي وتمنى فيه أن يثبت رونالدو براءته من القضية بأسرع وقت ممكن، وهو رد طبيعي ومتوقع من النادي الملكي، لكنه قد لا يكون كافيا لإرضاء النجم البرتغالي الذي قد يطالب الفريق بالتحرك بشكل فاعل لدعمه وتبرئته.

فرصة للمطالبة براتب أعلى

يرى البعض وعلى رأسهم زملاء رونالدو في الريال، أن النجم البرتغالي سيتراجع عن قراره بمغادرة النادي بحال تم تقديم عرض مالي أكبر له عبر عقد جديد بينه وبين إدارة النادي، وفقا لما نشرته صحيفة "ماركا".

وأعادت الصحيفة نفسها إلى الأذهان الأسباب التي تسببت في غضب النجم البرتغالي عام 2012، حين صرح رونالدو بأنه ليس سعيدا دون أن يذكر الأسباب التي قال حينها إن إدارة الريال تعلمها، لتقوم الإدارة بتقديم عرض جديد للاعب براتب أعلى مما كان يتقاضاه وتتحسن العلاقة بين الطرفين.

صافرات الاستهجان

أعرب رونالدو عن استيائه من صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير ملعب "سانتياغو بنرابيو" ضده في مباريات الفريق خلال الموسم الحالي بسبب تراجع مستواه في عدة مباريات.

وكان "صاروخ ماديرا" قد طالب الجماهير بعدم إطلاق الصافرات ضده، وذلك خلال احتفاله بتسجيل ثلاثة أهداف في مرمى أتلتيكو مدريد في مباراة الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

غياب الحافز

يرى البعض أن النجم البالغ من العمر 32 عاما لم يعد يمتلك الحافز الكافي للاستمرار مع الريال وذلك بعد أن حقق لقب دوري أبطال أوروبا لثلاث مرات ولقب الدوري الإسباني مرتين بالإضافة إلى لقب كأس الملك وعدة ألقاب أخرى، الأمر الذي قد يجعله يرغب بخوض تجربة جديدة قبل الاعتزال.

وفي حال صحت الأنباء التي أكدت رحيله، فمن المتوقع أن تكون وجهة رونالدو القادمة هي مدينة مانشستر الإنجليزية، ولكن هل سيفرط الريال بنجمه وأحد أهم صانعي إنجازاته؟

هجوم صحفي

يبدو من المستغرب أن تقوم "ماركا" وهي الصحيفة المقربة لريال مدريد ولرونالدو، الذي قدمت له دعما كبيرا خلال السنوات الماضية بنشر مقال بعنوان "ريال مدريد فوق الجميع وذلك يشمل رونالدو".

وجاء في المقال اتهامات للنجم البرتغالي بأنه لم يعامل الريال بعدل، فقد أشار كاتب المقال إلى أن الفريق الملكي قدم للاعب الكثير من الإنجازات بينما اللاعب يطالب الآن بالرحيل، فهل سيكون هذا الهجوم الضربة القاضية لآمال بقاء رونالدو مع الريال؟