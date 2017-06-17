نيوزيلندا تسعى للثأر من روسيا في افتتاح كأس القارات 2017

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي المنتخب الروسي بنظيره النيوزيلندي، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس القارات 2017 على أرضية ملعب مدينة سان بطرسبرغ الروسية، وهو نفس الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية للبطولة القارية.

التقى المنتخبان في مواجهة وحيدة سابقة، وذلك في كأس العالم 1982 وتفوق منتخب الاتحاد السوفييتي في تلك المباراة بثلاثة أهداف نظيفة، وخرج المنتخب النيوزيلاندي من الدور الأول.

سيراهن المنتخب الروسي على خبرة لاعبيه وعلى رأسهم الحارس إيغور أكينفيف، وخط دفاعه المكون من عدة لاعبين مخضرمين، بالإضافة إلى خط هجومه بقيادة فيدور سمولوف.

بالمقابل سيعتمد المنتخب النيوزيلندي على منظومته الدفاعية والاعتماد على القوة البدنية التي يتمتع بها لاعبوه، بالإضافة إلى الكرات الرأسية والتي تعتبر نقطة قوة لهذا المنتخب.

ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة الأولى إلى جانب بطل أوروبا، المنتخب البرتغالي، وبطل أمريكا الشمالية، "الكونكاكاف"، المنتخب المكسيكي.