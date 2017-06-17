دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب المنتخب الروسي على نظيره النيوزيلندي بهدفين نظيفين في المباراة الافتتاحية للنسخة العاشرة من بطولة كأس القارات 2017، ليتصدر منتخب البلد المضيف فرق المجموعة الأولى قبل المباراة الثانية التي ستجمع البرتغال بالمكسيك.

إذ تقدم أصحاب الأرض عند الدقيقة 31، على أرضية ملعب سان بطرسبرغ، عبر هدف سجله المدافع النيوزيلندي مايكل بوكسال بالخطأ في مرمى فريقه، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، لم يستطع المنتخب النيوزيلندي مقارعة نظيره الروسي الذي فرض سيطرته على مجريات المباراة من البداية وحتى النهاية، وسجل الهدف الثاني عبر المهاجم فيدور سمولوف، عند الدقيقة 69، لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين للمنتخب الروسي.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا بلغ أكثر من 50 ألف مشجع شهدوا حفل الافتتاح الذي شارك فيه 2000 فنان، وحضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.