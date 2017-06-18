رونالدو يسعى للابتعاد عن الضغوطات أمام المكسيك وتشيلي تواجه الكاميرون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي المنتخب البرتغالي بنظيره المكسيكي في أولى مباريات الفريقين ضمن بطولة كأس القارات 2017 والمقامة في روسيا، وذلك ضمن لقاءات المجموعة الأولى، في حين سيواجه المنتخب الكاميروني نظيره التشيلي في مباراة مثيرة ضمن مباريات المجموعة الثانية.

فعلى أرضية ملعب "كازان أرينا" سيصطدم بطل أوروبا ببطل أمريكا الشمالية، في مواجهة البرتغال والمكسيك، إذ يلتقي المنتخبان للمرة الرابعة في تاريح موجهاتهما.

ولم يسبق للمنتخب البرتغالي أن تفوق على نظيره المكسيكي عبر التاريخ، فقد فازت المكسيك في مباراتين وحدث التعادل في مباراة واحدة، وستكون هذه هي المباراة الأولى بين المنتخبين في كأس القارات، إذ تواجها في كأس العالم مرة واحدة، ومرتين في إطار ودي.

وستشكل هذه المباراة فرصة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للابتعاد عن ضغوطات الأنباء التي أشارت إلى رحيله عن فريقه ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي، وقضية التهرب الضريبي التي اتهمته السلطات الإسبانية بها.

أما المواجهة الثانية، فستجمع بين بطل أفريقيا، الكاميرون، وبطل أمريكا الجنوبية، تشيلي، في مباراة من المتوقع أن تكون مثيرة بين الفريقين اللذين يعتمدان على المهارات الفردية والقوة البدنية.

وستكون هذه المباراة، هي الثانية بين المنتخبين تاريخيا، إذ التقيا في مواجهة سابقة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في كأس العالم، والأولى بين الفريقين في كأس القارات.

يذكر أن المنتخب الروسي كان قد فاز في المباراة الافتتاحية للبطولة على نظيره النيوزيلندي وتصدر المجموعة الأولى قبل مواجهة البرتغال والمكسيك.