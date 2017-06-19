تشيلي تضرب الكاميرون بهدفين قاتلين.. والحكم يلغي هدفا بمساعدة تقنية الفيديو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب بطل أمريكا الجنوبية، منتخب تشيلي على نظيره بطل أفريقيا، منتخب الكاميرون بهدفين نظيفين قاتلين، في المباراة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس القارات 2017 في روسيا، لتتصدر تشيلي فرق المجموعة قبل مبارة ألمانيا وأستراليا، الإثنين.

فعلى أرضية ملعب "سبارتاك" في العاصمة الروسية، موسكو، انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة رغم أن تشيلي سجلت هدفا ألغاه الحكم بمساعدة تقنية الفيديو المساعد بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 81، حين سجل النجم أرتورو فيدال الهدف الأول للمنتخب التشيلي، قبل أن يضيف اللاعب إدواردو فارغاس الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، تصدر المنتخب التشيلي فرق المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، قبل مباراة ألمانيا وأستراليا، والتي ستلعب الإثنين، في حين تذيل المنتخب الكاميروني فرق المجموعة.