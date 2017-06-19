جماهير ميلان تلقي "أموالا مزيفة" على دوناروما بعد رفضه التجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ألقت مجموعة من جماهير نادي ميلان الإيطالي عددا من الدولارات المزيفة على حارس فريقهم الشاب، جيانلويجي دوناروما، خلال مباراة منتخب إيطاليا تحت 21 عاما، أمام نظيره الدنماركي في بطولة كأس أمم أوروبا للشباب، وذلك بسبب رفضه تجديد العقد مع النادي الإيطالي.

وقام جزء من جماهير "الروسونيري" بإلقاء عدة دولارات على الحارس البالغ من العمر 18 عاما، بينما كان يحاول التصدي لكرة دنماركية على مرمى منتخب بلاده في البطولة التي تقام حاليا في بولندا، في إشارة إلى أنه يريد الرحيل عن ميلان من أجل المال.

وكان دوناروما قد رفض تجديد عقده مع الميلان، الأمر الذي اعتبره جمهور الفريق الإيطالي "خيانة" من الحارس الذي كانت الجماهير تعلق عليه آمال إعادة النادي العريق إلى تحقيق البطولات من جديد.

يذكر أن المنتخب الإيطالي الشاب كان قد فاز على نظيره الدنماركي بهدفين نظيفين في المباراة الافتتاحية له في البطولة ليتقاسم صدارة المجموعة الثالثة مع المنتخب الألماني الذي فاز بدوره على المنتخب التشيكي.