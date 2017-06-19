ألمانيا تهزم أستراليا بصعوبة في افتتاح مشوارها بكأس القارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب المنتخب الألماني على نظيره الأسترالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في أولى مباريات الفريقين في بطولة كأس القارات 2017 والمقامة حاليا في روسيا، لتتقاسم ألمانيا صدارة المجموعة الثانية مع تشيلي، وتتفوق الأخيرة بفارق الأهداف مع نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات.

فعلى أرضية ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي، تقدم المنتخب الألماني أولا عبر اللاعب لارس ستيندل عند الدقيقة الخامسة، قبل أن تتعادل أستراليا عبر اللاعب توم روجيتش عند الدقيقة 41.

وقبل نهاية الشوط الأول، تحصل المنتخب الألماني على ركلة جزاء، ترجمها النجم جوليان دراكسلر إلى هدف ثان للماكينات، لينتهي الشوط الأول بتقدم الألمان بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الألماني الهدف الثالث عبر اللاعب ليون غوريتسكا، عند الدقيقة 48، قبل أن يقلص اللاعب تومي يوريتش الفارق لأستراليا بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 58، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف ألمانية مقابل هدفين أستراليين.

وبهذه النتيجة، تقاسمت ألمانيا صدارة المجموعة الثانية مع تشيلي برصيد ثلاث نقاط لكل منهما مع تفوق المنتخب التشيلي بفارق الأهداف مع نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة.

يذكر أن المنتخب الألماني يخوض البطولة بلاعبين شباب، إذ لم يستدع المدرب الألماني يواكيم لوف أي لاعب من لاعبي الفريق الأول باستثناء دراكسلر وماكر أندريه تير شتيغن وإيمري كان وتشيردان موستافي وهيكتور.