رونالدو يسعى لإفساد فرحة روسيا بكأس القارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي المنتخب الروسي بنظيره البرتغالي في مباراة ستلعب من أجل صدارة المجموعة الأولى في وقت سيلعب فيه المنتخب المكسيكي مع نظيره النيوزيلندي في لقاء سيحاول من خلاله الفريقان تحقيق أول انتصار لهما في النسخة الحالية من بطولة كأس القارات 2017 في روسيا.

فعلى أرضية ملعب سبارتاك في العاصمة الروسية، موسكو، ستخوض البرتغال مباراتها الثانية في البطولة بعد أن تعادلت في اللقاء الأول أمام المكسيك بهدفين لمثلهما.

وسيلتقي المنتخبان للمرة الـ11 في تاريخهما، إذ تواجها في عشر مباريات سابقة، تفوق المنتخب البرتغالي في خمس منها مقابل ثلاثة انتصارات للمنتخب الروسي، وحصل التعادل في مناسبتين.

سجل البرتغاليون 13 هدفا في المرمى الروسي عبر التاريخ مقابل تسعة أهداف لروسيا في مرمى البرتغال، وسيلتقي الفريقان للمرة الأولى في كأس القارات.

من جانبه، يطمح المنتخب المكسيكي لتحقيق فوز هام يقربه من التأهل إلى نصف النهائي، حين يواجه نظيره النيوزيلندي في مدينة سوتشي، بعد أن تعادل مع نظيره البرتغالي في المباراة الأولى له في البطولة، في وقت ستحاول فيه نيوزيلندا تجنب خسارة ستقصيها من البطولة.

تواجه الفريقان في ست مناسبات سابقة، تفوق المنتخب المكسيكي في خمس منها وحقق المنتخب النيوزيلندي الفوز مرة واحدة ولم يسبق لهما ان تعادلا.

سجل المنتخب المكسيكي 16 هدفا في الشباك النيوزيلندية مقابل ثمانية أهداف للمنتخب النيوزيلندي في مرمى المكسيك، عبر تاريخ مواجهات المنتخبين.

يذكر أن المكسيك كانت قد تعادلت في مباراتها الأولى في النسخة الحالية للبطولة مع البرتغال بهدفين لمثلهما في حين خسرت نيوزيلندا أمام روسيا بهدفين نظيفين.