طاقم تحكيم سعودي للقاء روسيا والمكسيك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حكما سعوديا لإدارة مباراة المنتخبين الروسي والمكسيكي في كأس القارات 2017، في حين تم اختيار حكما إيرانيا ليكون الحكم الرابع للمباراة التي ستلعب السبت على أرضية ملعب كازان.

وسيقود الحكم السعودي، فهد المرداسي، المباراة كحكم ساحة في حين سيكون الحكم عبد الله الشلهوي مساعدا أولا ومحمد العكبري كمساعد ثان.

أما الحكم الرابع، فهو الإيراني علي رضا فغاني، كما سيكون أحد الحكام المسؤولين عن تقنية الفيديو المساعد للحكم، الإيراني رضا سوخندان.

وستلعب المباراة ضمن مباريات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى في البطولة، إذ يحتاج المنتخب الروسي للفوز من أجل ضمان التأهل، في حين يكفي التعادل المكسيك للعبور إلى نصف النهائي.