أفضل الحلول الفنية لكلوب بعد انضمام صلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بدأت الأسئلة عن مستقبل لاعبي ليفربول وتشكيلته في الموسم المقبل تطرح منذ أن أعلن النادي انتقال النجم المصري محمد صلاح إليه قادماً من نادي روما الإيطالي. فما هي المشاكل التي قد تواجه المدرب الألماني يورغن كلوب بعد قدوم الفرعون المصري وما هي الخيارات المتاحة له؟

♦ الاعتماد على مهاجم وهمي

قد يلجأ كلوب للمهاجم الوهمي خلال الموسم القادم، ما يعني عدم الاعتماد على مهاجم صريح، وذلك عبر اللعب بخطة 4-2-3-1، وإشراك صلاح والسنغالي ساديو ماني كأجنحة بالإضافة إلى البرازيلي فيليبي كوتينيو كصانع ألعاب ومواطنه روبيرتو فيرمينيو كمهاجم وهمي.

التحدي

سيواجه كلوب في هذه الخطة مشكلة التضحية بلاعبين من أهم لاعبيه الأساسيين، وهما النجم الإنجليزي آدم لالانا ولاعب الوسط الهولندي المتألق، جورجينيو فاينالدوم اللذين سيفقدا مكانهما في التشكيلة الأساسية للفريق.

♦ التعاقد مع رأس حربة صريح

قد يقوم المدرب الألماني بالتعاقد مع مهاجم صريح، وهو المطلب الرئيسي لجماهير الفريق منذ موسمين، إذ افتقد ليفربول لمهاجم هداف خلال الفترة الماضية بعد رحيل النجم الأوروغوياني لويس سواريز وتراجع مستوى اللاعب الإنجليزي دانييل ستوريدج.

التحدي

وفي حال تعاقده مع مهاجم صريح، والاعتماد على خطة 4-2-3-1، سيكون على كلوب التضحية بلالانا وفاينالدوم وفيرمينيو، إذ لن يجد اللاعب البرازيلي مكاناً له في تشكيلة الفريق الأساسية.

♦ تغيير الخطة

من الممكن أن يلجأ المدرب الألماني إلى تغيير خطته من 4-2-3-1 إلى 4-4-2 على شكل "الماسة"، إذ سيكون التعاقد مع مهاجم صريح ضروريا في هذه الحالة، فيقوم كلوب بالاعتماد على صلاح وماني على الأجنحة وكوتينيو كصانع لعب بالإضافة إلى فيرمينيو والمهاجم الجديد للفريق.

التحدي

سيجبر كلوب في هذه الحالة على التضحية بأحد لاعبي الارتكاز لديه، ما يعني أنه قد يعتمد على اللاعب الإنجليزي جوردان هاندرسون أو على الألماني إيمري تشان وهو الأمر الذي سيؤثر سلبا على دفاع الفريق.

♦ أفضل الخيارات

قد يكون أفضل الحلول بالنسبة للمدرب الألماني هو الاعتماد على خطة 3-5-2 بشرط التعاقد مع مدافع مميز، واللعب بلاعبي ارتكاز، هاندرسون وتشان، وصلاح وماني على الأطراف في حين سيلعب فاينالدوم كصانع لعب (مداورة بينه وبين لالانا) وأمامه كوتينيو ومهاجم صريح أو وهمي.

♦ الأقرب للتطبيق

من المتوقع ألا يغير كلوب خطته وأن يعتمد سياسة المداورة بين نجوم الفريق، ولكنه سيخوض تجربة خطرة في هذه الحالة، إذ سيكون عليه إقناع اللاعبين الكبار بالجلوس على دكة البدلاء في كثير من مبارايات الموسم القادم، وعليه أن يتبع طريقة المدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان.