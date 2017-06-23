دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقل النجم المصري محمد صلاح من نادي روما الإيطالي إلى نادي ليفربول الإنجليزي، لتكون تجربته الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن كان لاعبا في صفوف نادي تشيلسي.

نستعرض لكم أبرز محطات صلاح في عالم كرة القدم منذ احترافه في أوروبا.