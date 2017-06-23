من بازل إلى ليفربول.. كيف كان مشوار احتراف محمد صلاح في أوروبا؟
كيف كان مشوار احتراف صلاح في أوروبا؟
رياضة
آخر تحديث الجمعة, 23 يونيو/حزيران 2017; 04:46 (GMT +0400).
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقل النجم المصري محمد صلاح من نادي روما الإيطالي إلى نادي ليفربول الإنجليزي، لتكون تجربته الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن كان لاعبا في صفوف نادي تشيلسي.
نستعرض لكم أبرز محطات صلاح في عالم كرة القدم منذ احترافه في أوروبا.
{"author":"","friendly_name":"من بازل إلى ليفربول.. كيف كان مشوار احتراف محمد صلاح في أوروبا؟","full_gallery":"TRUE","gallery_name":"من بازل إلى ليفربول.. كيف كان مشوار احتراف محمد صلاح في أوروبا؟","gallery_slide":"salah-roma-2.jpg","publish_date":"2017/06/23","rs_flag":"prod","section":["sport",""],"template_type":"adbp:content",}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.