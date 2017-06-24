دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في ذكرى ميلاده، نستعرض لكم أبرز اللحظات التي عاشها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في عالم كرة القدم منذ أن لعب مباراته الأولى مع برشلونة في 16 أكتوبر/تشرين أول من عام 2004 أمام إسبانيول، حين كان يبلغ من العمر 17 عاما، أما اليوم فهو يكمل عامه الـ30.