في ذكرى ميلاده.. أبرز محطات ليونيل ميسي عبر التاريخ
في ذكرى ميلاده.. أجمل لحظات ميسي عبر التاريخ
رياضة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و10 دقيقة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في ذكرى ميلاده، نستعرض لكم أبرز اللحظات التي عاشها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في عالم كرة القدم منذ أن لعب مباراته الأولى مع برشلونة في 16 أكتوبر/تشرين أول من عام 2004 أمام إسبانيول، حين كان يبلغ من العمر 17 عاما، أما اليوم فهو يكمل عامه الـ30.
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