البرتغال والمكسيك تتأهلان وروسيا تودع القارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بلغ المنتخبان البرتغالي والمكسيكي الدور نصف النهائي لبطولة كأس القارات بعد أن اكتسح الأول نظيره النيوزيلندي برباعية نظيفة وفاز الثاني على منتخب البلد المضيف، روسيا، بهدفين مقابل هدف وحيد، لتلحق روسيا بنيوزيلندا ويغادر المنتخبان البطولة من الدور الأول.

فعلى أرضية ملعب "سان بطرسبرغ"، تقدم المنتخب البرتغالي عبر النجم كرسيتيانو رونالدو، عند الدقيقة 33، من علامة الجزاء، قبل أن يسجل اللاعب بيرناردو سيلفا الهدف الثاني لمنتخب بلاده بعد ذلك بأربع دقائق، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين للمنتخب البرتغالي.

وفي الشوط الثاني، وسع البرتغاليون الفارق بتسجيلهم للهدف الثالث عبر أندريه سيلفا، عند الدقيقة 80، قبل أن يختتم اللاعب لويس ناني، مهرجان أهداف البرتغال بالهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.

أما المباراة الثانية، والتي جمعت المكسيك بروسيا، فتقدم فيها المنتخب الروسي عند الدقيقة 25 عبر اللاعب أليكساندر ساميدوف، قبل أن تتعادل المكسيك عند الدقيقة 30 عبر نيستور أراوخو، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، سجل المكسيكي هيرفينغ لوزانو، الهدف الثاني لمنتخب بلاده عند الدقيقة 52، ليحافظ المكسيكيون على تقدمهم وتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد لصالحهم.

وبهاتين النتيجتين، تصدر المنتخب البرتغالي فرق المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن المنتخب المكسيكي، في حين جاءت روسيا بالمركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وتذيلت نيوزيلندا فرق المجموعة دون رصيد من النقاط.

وسيلتقي البرتغاليون مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية، التي ستلعب مبارياتها، الأحد، في حين سيواجه المنتخب المكسيكي صاحب المركز الأول في نفس المجموعة.

يذكر أن رونالدو سجل هدفه رقم 75 مع المنتخب البرتغالي، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين الأوروبيين تسجيلا مع منتخبات بلادهم خلف المجري فيرينك بوشكاش الذي سجل 84 هدفا مع منتخب بلاده.