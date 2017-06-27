فيفا ينشر تقريرا بشأن الفساد في ملف قطر 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التقرير الذي حقق بوجود فساد في عملية منح حق استضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022، لروسيا وقطر على التوالي، والمعروف بتقرير "غارسيا"، وذلك بعد أن تم تسريب جزء منه من قبل صحيفة "بيلد" الألمانية في وقت سابق.

ونشر فيفا عبر موقعه الرسمي رابطا لأجزاء التقرير الثلاثة، وأكد أن لجنة القيم والأخلاق قررت نشر التقرير بناء على طلب متكرر من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدمن السويسري جياني إنفانتينو، وموافقة أعضاء الفيفا على نشره في الكونغرس الذي عقد في المكسيك في عام 2016.

وقال الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي إن لجنة القيم والأخلاق ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة التقرير، مشيرا إلى أنه كان المقرر أن تتم دراسة تقرير غارسيا قبل نشره، إلا أن التسريبات "غير القانونية" التي وصلت للصحف الألمانية عجلت بنشره.

وكان المحقق الأمريكي مايكل غارسيا قد كتب تقريرا عام 2014 وحقق فيه في قضايا فساد خلال عملية منح قطر حق استضافة كأس العالم 2018 و2022 لروسيا وقطر، قبل أن يقدم استقالته.

من جانبها، كانت قد كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية تفاصيلا من التقرير أشارت إلى أن مسؤولين في الاتحاد الدولي تلقوا أموالا مقابل منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022.

يذكر أن "فيفا" واجه انتقادات عدة بسبب منحه حق استضافة بطولتي كأس العالم لروسيا وقطر وذلك بعد أن قامت منظمات جقوقية بانتقاد اللجنة المنظمة لمونديال قطر بسبب المعاملة غير الإنسانية للعمال الذين يشتغلون في إنشاء ملاعب كأس العالم.