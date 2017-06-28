أبو ريدة: تقرير فيفا لن يؤثر على ملف قطر 2022

أجرى الحوار: وليد الحسيني

القاهرة، مصر(CNN)-- أكد عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فبفا" ، هاني أبوريدة، أن تقرير المحقق الأمريكي مايكل غارسيا، حول منح حق استضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022 لروسيا وقطر، والذي نشره فيفا الثلاثاء، لن يؤثر على الدولتين، ولن يسحب حق التنظيم منهما، لانه لم يثبت وجود فساد بحسب ما قاله لـ CNN.

وكان هذا نص الحوار:

كيف ترى تقرير المحقق الأمريكي مايكل غارسيا حول تنظيم روسيا وقطر لبطولتي كأس العالم 2018 و2022؟

التقرير موجود منذ عام 2014، ولم يكن هناك تفكير في نشره، ولكن مع تعيين رئيسين جديدين للجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، تقرر نشره بعد تسريب أجزاء منه لإحدى الصحف الألمانية.

لماذا لم ينشر التقرير قبل ذلك؟

لأن هناك إجراءات لم تكن قد استكملت، خاصة فيما يخص قارة أمريكا الجنوبية.

برأيك لماذا قررت لجنة الأخلاق بالفيفا نشر التقرير في الوقت الحالي؟

هذا أمر عادي، وليس له علاقة بالأحداث السياسية التي تدور حول قطر في الوقت الراهن وكان هناك إتجاه لنشر التقرير من قبل بدون الإفصاح عن الأسماء التي جاءت في التقرير لعدم وجود اتهامات ثابتة بحق أي عضو من أعضاء الفيفا الـ25، لكن رئيسي لجنة الأخلاق الجدد قررا نشر التقرير كما هو، لأن التقرير وصل للمدعي العام في سويسرا وأمريكا.

هل كان التقرير له دور في استبعاد أعضاء الفيفا والقبض على بعضهم في أخر أيام الرئيس السابق جوزيف بلاتر؟

ليس له علاقة بذلك على الإطلاق، كل الذين تم القبض عليهم في سويسرا كان بسبب حقوق الرعاية ببلدانهم، وليس له علاقة بالفيفا، كما كان بطلب أمريكي لأنهم غضبوا من عدم حصولهم على تنظيم كأس العالم 2022، وقد خرجوا جميعا من مطارات أمريكية بولاية ميامي، فلماذا لم يتم القبض عليهم خلال وجودهم في أمريكا وتركهم حتى وصلوا إلى سويسرا ؟

هل ترى أن التقرير سيكون له عواقب في المستقبل على أعضاء الفيفا؟

كل من كانوا في الفيفا عندما تم اختيار الدولتين المنظمتين لكأس العالم 2018 و2022، رحلوا ولم يتبق منهم سوى شخصين فقط، لأن التقرير لم يثبت إدانة أحد.

ألم تشعر بالقلق عندما بدأ تحقيق مع أعضاء الفيفا؟

على الإطلاق، لأنني ببساطة شديدة لست تحت الضغط، وأغلب أعضاء الفيفا لم يفصحوا عن أصواتهم.

ماذا قلت في التحقيق مع رئيس لجنة التحقيق مايكل غارسيا؟

قلت له إنني الشخص الوحيد من بين أعضاء الفيفا الـ=25 الذي لم يكن عليه أي نوع من الضغوط، لأنني أعلنت صراحة أن صوتي مع قطر في تنظيم كأس العالم 2022، وهذا هو اتجاه الوطن العربي كله.

وماذا عن صوتك فيما يخص ملف 2018 الذي فازت به روسيا؟

سألني غارسيا عن صوتي في ملف 2018، وقلت له ليس لك شأن بذلك، هذا ليس من شأنك.

هل ترى أن تقرير غارسيا يؤثر على تنظيم روسيا وقطر لبطولتي 2018 و 2022؟

لا، التقرير لن يؤثر على تنظيم روسيا وقطر لبطولتي كأس العالم 2018 و2022، وجاءت توصية التقرير في النهاية أنه يجب أن يكون للجمعية العمومية في فيفا دور في إسناد بطولات الفيفا، بمعنى أنه إذا ظهرت اتهامات في بطولات الفيفا مستقبلاً فسيكون التحقيق مع 211 دولة بعد ذلك عوضاً عن التحقيق مع 25 شخصا، والفيفا قرر فيما بعد أن تنظيم البطولات سيكون من خلال الجمعية العمومية بالفعل.

ما ردك على ورود اسمك في تقرير غارسيا بأنك كنت ضمن تحالف مع أخرين لمنح قطر حق تنظيم كأس العالم 2022؟

خلال التحقيق قال لي غارسيا إن سكرتير الفيفا السابق قال هذا الكلام، ونفيت له صحة ذلك جملة وتفصيلاً، كما أخبرت لغارسيا أنني منحت صوتي لقطر لتنظيم مونديال 2022، رغم أن هناك آخرين كثر لم يفصحوا لمن منحوا أصواتهم من الأساس.

ما حقيقة حصولك على تذاكر للتجول داخل الكرملين ومعرض للجواهر وحفل باليه خلال زيارتك لروسيا عام 2010؟

أقسم بالله لم أحصل على أي تذاكر من أي جهة أو شخص خلال هذه الزيارة، ولماذا سأحصل على تذاكر لحضور حفل باليه وأنا لست من هواة الباليه؟