دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر أنها تدعم نشر تقرير غارسيا، والذي حقق في قضايا فساد خلال عملية منح حق استضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022 لروسيا وقطر على التوالي، لكنها شككت في الأسباب التي دفعت إلى تسريب أجزاء من التقرير في هذا التوقيت بالذات، وفقا لما نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

وقالت اللجنة القطرية المنظمة لمونديال 2022: "رغم تشكيكنا باختيار هذا التوقيت بالذات لتسريب تقرير غارسيا، إلا أننا نرحب بنشر النص الكامل للتقرير".

وأضافت اللجنة في بيانها أن التقرير أثبت تعاونها مع التحقيقات كما أثبت أيضا "نزاهة" ملفها و"سلامته" من تهم الفساد التي وجهت له، في إشارة إلى التفاصيل التي جاءت بالتقرير حول ملف قطر.

وتابعت لجنة مونديال قطر بالقول: "سنستمر بعملنا الدؤوب لضمان تنفيذ الوعد الذي قطعناه على أنفسنا باستضافة بطولة تاريخية لكأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في المنطقة والعالم العربي"، حسب تعبيرها.

يذكر أن فيفا كان قد نشر النص الكامل لتقرير غارسيا، الذي حقق في قضايا فساد خلال عملية منح قطر وروسيا حق استضافة بطولتي كأس العالم 2022 و2018 على التوالي، بعد أن تلقت صحيفة "بيلد" الألمانية تسريبات منه وقامت بنشرها.