الحضري ينضم للتعاون السعودي ويواجه صهره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الحارس المصري المخضرم، عصام الحضري، انتقاله إلى نادي التعاون السعودي، حسبما نشره على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، ونشره النادي عبر صفحته الرسمية على نفس الموقع.

وكتب الحضري في التغريدة التي نشرها وهو يرتدي قميص الفريق السعودي "الحمدلله رب العالمين خطوة جديدة في مسيرتي مع نادي التعاون السعودي".

وأضاف الحارس المخضرم والملقب بالسد العالي "أتمنى من الله التوفيق والنجاح وإسعاد الجماهير وإضافة سطر جديد في تاريخ"، حسبما نشر.

وكان الحضري قد انتقل من نادي وادي دجلة المصري إلى "سكري القصيم"، بفضل دعم الرئيس الفخري للنادي تركي آل الشيخ، الذي تكفل بتكاليف انتقال الحارس للنادي السعودي بعقد يمتد لموسم واحد، وفقا لما نشره النادي السعودي.

وتألق الحارس المصري البالغ من العمر 44 عاما مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا الأخيرة في الغابون وقاد المنتخب المصري للمباراة النهائية ليصبح أكبر حارس يشارك في البطولة الأفريقية عبر التاريخ.

يذكر أن الحضري سيواجه صهره، لاعب الاتحاد، محمود عبد المنعم "كهربا" في دوري جميل للمحترفين، الدوري السعودي، الموسم المقبل، في حادثة ستكون فريدة من نوعها في الكرة السعودية.