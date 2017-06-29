رونالدو يرزق بتوأم ويغيب عن البرتغال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رزق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمولودين توأم خلال مشاركته في بطولة كأس القارات 2017 مع منتخب بلاده، لينهي مشاركته في المحفل الكروي الذي تستضيفه روسيا، ويغيب عن مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بعد أن تم إقصاء البرتغال على يد تشيلي من نصف نهائي البطولة.

وقال رونالدو عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "لقد كنت في خدمة المنتخب الوطني، روحا وجسدا كما كنت دائما، رغم أنني رزقت بمولودين".

وأضاف النجم البرتغالي: "لسوء الحظ، لم نستطع تحقيق الهدف المرجو من مشاركتنا، لكنني أثق في أننا سنستمر في إهداء الفرح للشعب البرتغالي".

وتابع رونالدو: "لقد تصرف رئيس الاتحاد البرتغالي والمدرب الوطني بطريقة أثرت بي، ولن أنساها، أنا سعيد جدا لأنني سأكون أخيرا مع أطفالي للمرة الأولى".

يذكر أن المنتخب البرتغالي كان قد ودع بطولة كأس القارات من الدور نصف النهائي بعد أن خسر أمام منتخب تشيلي بركلات الترجيح، إثر تعادل الفريقين سلبيا في المباراة.