رونالدو محتضنا طفليه: سعيد بحب حياتي الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورته رفقة التوأم الذي رزق به خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس القارات 2017 والتي تستضيفها روسيا، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وكتب رونالدو فوق الصورة "سعيد جدا لأنني تمكنت من احتضان أحبابي الجدد"، في إشارة إلى التوأم الذي رزق به خلال مشاركته مع البرتغال في كأس القارات.

ويمتلك النجم البرتغالي طفلا يسمى كريستيانو رونالدو جونيور، ويظهر مع والده في عدد من المناسبات التي يتم تكريم روناادو الأب بها، كما يشاركه المقاطع التي ينشرها النجم البرتغالي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتكون التوأم من طفلين، ذكور، ويعتقد أن أمهما هي صديقة رونالدو، الإسباني جورجينا رودريغيز، والتي تبلغ من العمر 22 عاما، وظهرت مع النجم البرتغالي في عدة مناسبات في الآونة الأخيرة.

يذكر أن "صاروخ ماديرا" كان قد غادر بعثة منتخب بلاده بعد أن غادر المنتخب البرتغالي البطولة على يد منتخب تشيلي من نصف النهائي، ليغيب رونالدو عن مباراة تحديد المركز الثالث لمنتخب بلاده.