برشلونة يفتتح سوق انتقالاته باستعادة لاعبه الشاب من إيفرتون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فعل نادي برشلونة الإسباني حق إعادة شراء لاعبه، جيرارد ديلوفيو، والذي كان قد باعه لإيفرتون الإنجليزي، قبل أن يقوم النادي الكتالوني بتفعيل الشرط المنصوص عليه بعقد اللاعب والذي يسمح لبرشلونة بإعادة شرائه من جديد، وذلك على خلفية تألق ديلوفيو مع منتخب إسبانيا للشباب في كأس أمم أوروبا.

وقال برشلونة في خبر نشره عبر موقعه الرسمي "النادي يفعل شرط إعادة شراء الجناح الإسباني والذي لعب خلال المواسم الثلاثة الماضية لأندية إيفرتون وإشبيلية وميلان".

وأوضح النادي الكتالوني في نفس الخبر أنه سيقوم بإعادة شراء عقد اللاعب والذي سيمتد إلى 30 يونيو/حزيران من عام 2019، بعد الاتفاق مع إيفرتون على تفاصيل الصفقة.

يذكر أن ديلوفيو يبلغ من العمر 23 عاما، وهو من خريجي مدرسة "لا ماسيا"، التابعة لنادي برشلونة، وكان قد لعب مباراتين مع الفريق الأول للنادي الكتالوني بعد أن تدرج في الفئات السنية للفريق، قبل أن تتم إعارته إلى إيفرتون في موسم 2013/2014، وإشبيلية في موسم 2014/2015، ثم بيعه لإيفرتون في موسم 2015/2016، وإعارته عبر النادي الإنجليزي إلى ميلان الموسم الماضي.