شاهد.. بويول وتشافي يهزمان ألبا وبوسكيتس في مباراة تنس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر النجم الإسباني السابق، كارليس بويول، فيديو يظهر فيه وهو يلعب التنس رفقة زملائه السابقين في برشلونة، إذ كانوا يلعبون مباراة زوجية بين فريق يضم بويول وتشافي هيرنانديز وآخر يضم سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، وكان الفوز في النهاية لأصحاب الخبرة، وذلك عبر صفحة "قلب الأسد" الرسمية على تويتر.

ويظهر في الفيديو، بويول وهو يسجل نقطة الفوز في المباراة لصالح فريقه ويتبادل التهاني مع شريكه، تشافي، في الوقت الذي ظهر فيه بوسكيتس وهو يصافح بويول، وبدت السعادة على ألبا رغم الخسارة.

وخاض النجوم الأربعة مباراتهم في مجمع للتنس يدعى "La Cuna del Padel"، في مدينة ماربيا، الواقعة في الجنوب الإسباني، والتي تشتهر بشواطئها والمرافق السياحية التي تتمتع بها.

يذكر أن بويول كان قائد برشلونة، قبل أن يعلن اعتزاله عام 2014، ليستلم تشافي شارة قيادة الفريق الكتالوني، ويسلمها لزميله أندريس إنييستا، عام 2015.