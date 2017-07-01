دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تألق عدد من الاعبين العرب في الأندية الأوروبية الكبرى عبر التاريخ وحققوا المجد إذ فازوا بعدة بطولات كان أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى الإسباني والدوري الإيطالي والألماني والهولندي، نستعرض لكم صورا لأبرز هؤلاء اللاعبين ونبذة عن كل واحد منهم.