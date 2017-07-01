شاهد.. أبرز اللاعبين العرب الذين تركوا بصمتهم في الكرة الأوروبية
أبرز اللاعبين العرب الذين تألقوا في أوروبا
رياضة
آخر تحديث السبت, 01 يوليو/تموز 2017; 10:49 (GMT +0400).
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تألق عدد من الاعبين العرب في الأندية الأوروبية الكبرى عبر التاريخ وحققوا المجد إذ فازوا بعدة بطولات كان أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى الإسباني والدوري الإيطالي والألماني والهولندي، نستعرض لكم صورا لأبرز هؤلاء اللاعبين ونبذة عن كل واحد منهم.
{"author":"obayda","branding_ad":"Sport_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"شاهد.. أبرز اللاعبين العرب الذين تركوا بصمتهم في الكرة الأوروبية ","full_gallery":"TRUE","gallery_name":"شاهد.. أبرز اللاعبين العرب الذين تركوا بصمتهم في الكرة الأوروبية ","gallery_slide":"","publish_date":"2017/07/01","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["sport"],"template_type":"adbp:gallery","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"0","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.