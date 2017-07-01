دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حضر عدد من نجوم كرة القدم حفل زفاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مدينة روزاريو الأرجنتينية، على صديقته وحب طفولته، أنتونيلا روكوزو، والتي رزق منها بمولودين هما تياغو وماتيو، نستعرض لكم أبرز صور النجوم على السجادة في يوم ميسي الكبير.